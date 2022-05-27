藝人徐小可、郭彥均接連為防疫下的台灣小孩權利發聲，卻遭網路連番「出征」接連道歉，國民黨台南市長參選人謝龍介27日力挺2人，指台灣小孩因疫情已7死16重症，「難道還不夠慘？」，力挺不懼「寒蟬效應」，「逆風」說話者。

徐小可1個多月前開網路直播，不滿孩子的防疫停課標準，批評陳時中的病毒共存政策未考量孩子沒疫苗接種，並稱他「一天到晚練肖話」，結果慘遭網友「出征」，被迫再開直播，流淚道歉。

最近，另1名藝人郭彥均網路發出幾張與醫護友人的對話截圖，兩人聊天提到「小孩越來越慘」，「很多孩子就這樣走」，結果心疼小孩的對話也被「出征」，網友質疑醫護友人的真假，更要求交代哪家醫院。郭彥均刪除原文，再發道歉聲明。

謝龍介27日在臉書發文指出，全台多數學校都改成線上授課，顯示當初政府訂的停課標準確有不足之處，兒童疫苗搶破頭，證明家長的恐懼與焦慮，「徐小可說錯了什麼？」郭彥均轉述醫護友人說醫療崩潰，醫護過勞，「難道不是事實？」

謝龍介表示，那些新聞中的悲傷，大家都看在眼裡，痛在心裡，截至昨天，7個孩子走了，16個重症，「難道還不夠慘？還不夠多？」

他感嘆，政府「超前部署」了2年，真正疫情來臨時，既無力保護孩子，也沒有善待醫護，還說不得，罵不得，台灣不該變成這樣。人民永遠都有資格要求更好生活，有權力表達心聲。

謝龍介表示，做官的，做不好，就要準備下台鞠躬打包走人，不是解決不了問題，乾脆解決提出問題的人，只要百姓都不吭聲，就天下太平無難事。

他力挺2位藝人不懼「寒蟬效應」，稱讚他們才是勇敢「逆風」說話的人。