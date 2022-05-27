蘇揆宣布0-6歲可免費領5劑快篩 侯友宜：樂觀其成 14:112022/05/27 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆宣布0-6歲可免費領5劑快篩 侯友宜：樂觀其成。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌宣布0至6歲兒童可領5劑免費快篩試劑，新北市長侯友宜今天表示，「樂觀其成」，能夠有越來越多快篩給大家，是很好的。 0-6歲普發5劑快篩 盧秀燕：很高興中央聽見地方心聲 蘇揆視察板橋社區藥局 避談侯友宜砲轟中央話題 0-6歲免費領5劑快篩 6／1上路 領取期限到6月底 #5劑 #快篩 #樂觀其成 #蘇揆 #6歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低收免費發快篩試劑拍板 綠委：減輕弱勢負擔的重要政策 14:282022/05/26 政治 高雄巿議會國民黨團呼籲：紓困振興加快部署 13:142022/05/27 政治 羅智強快篩出爐親曝現況 媒體人竟想喊1個字 07:432022/05/27 政治 恐更多黑數 彰化議員幫街友隨機快篩 驚見6中3 12:312022/05/26 生活 太平教育發展協會校園快篩愛循環互助站 揭牌 13:242022/05/27 寶島 居隔7天快篩陽 確診妹爽出門聚餐 網炸鍋：存何心態 12:432022/05/27 生活 到新北藥局視察 蘇貞昌： 下周起民眾可線上下載居隔單 12:252022/05/27 政治 朵拉確診缺席《食尚》錄影 風田哀嚎「好沒安全感」 13:392022/05/27 娛樂 快篩陽即確診上路 台大醫示警1情況要PCR：可救命 11:252022/05/26 生活 中市府發給2至12歲孩子快篩劑 議員籲改發唾液快篩劑 16:442022/05/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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