行政院長蘇貞昌宣布0至6歲兒童可領5劑免費快篩試劑，新北市長侯友宜今天表示，「樂觀其成」，能夠有越來越多快篩給大家，是很好的。

0-6歲普發5劑快篩 盧秀燕：很高興中央聽見地方心聲
蘇揆視察板橋社區藥局 避談侯友宜砲轟中央話題
0-6歲免費領5劑快篩 6／1上路 領取期限到6月底
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