去年11月，台灣在立陶宛設立「台灣代表處」讓北京非常憤怒，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在接受專訪時表示:「這讓中國有理由全力對付我們」但他認為，現在是一個捍衛民主和支持自由的時刻，立陶宛目前正在尋求一個與其志同道合的國家聯盟。

藍斯柏吉斯接受《旁觀者》（The Spectator）訪問說，立陶宛與中國大陸的貿易被削減到僅剩原來的0.3%，北京撤回了其大使並封鎖全部立陶宛的進口，並將其從海關系統中刪除。他說:「歐盟後來在世界貿易組織的平台對中國提告，但是像德國的商業遊說團體對立陶宛的行為表達擔憂。」

對於烏俄戰爭，藍斯柏吉斯認為有西方領導人說要給普丁留面子是一個讓該國擔心的訊息，他說:「若我們允許烏克蘭割讓領土給普丁，那有一天台灣或立陶宛是否也會在面臨外敵時被要求給他們奪取領土?」他堅持立陶宛會幫忙任何國家來捍衛自己的領土，這是原則。

而對於與俄關係，他也說明，不論烏俄戰爭結果如何，他都看不到未來與俄羅斯合作的可能性，更不可能與普丁往來。他認為未來不論是誰執政，普丁主義都會存在，這也讓立國人民擔憂。

藍斯柏吉斯說:「我們對於依賴非民主國家非常有警覺，我們已經看到當你依賴俄羅斯天然氣和石油時會發生什麼事。我們在2008年就開始減少依賴性，現在2022年我們已經完全自由了。」

而他說這同樣適用於中國大陸，這就是為什麼民主世界一定要減少對獨裁國家的經濟依賴。「我不是說我們不需要中國這個貿易夥伴，我要說的是，我們需要太平洋區域或更多的亞洲夥伴。那裡還有更多的國家和更多的貿易夥伴來建立關係。」