嘉義市長黃敏惠行銷「好禮嘉在」桌遊拿優惠送好康。（廖素慧攝）

嘉義市觀光旅宿餐飲業者串聯合推「好禮嘉在」桌遊，讓消費者有優惠好康。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠示範拿機會卡可到店家重複使用享優惠。（廖素慧攝）

「好禮嘉在」桌遊售價扣除成本後的盈餘5萬元捐給晨光智能發展中心做公益。（廖素慧攝）

嘉義市觀光旅宿餐飲業者等不及中央9月執行紓困措施，串聯起來合推「好禮嘉在」桌遊優惠方案，民眾玩大富翁桌遊同時可以拿優惠券到店家不限次數使用，市長黃敏惠也宣布嘉義市7月起率先舉辦購物節、升格40周年慶等活動與業者一起拚經濟。

黃敏惠表示，「好禮嘉在」是嘉義市專屬城市桌遊，也是全國首創虛實整合的桌遊，串聯嘉義市10間飯店及46間特色店家，有超過40種優惠，其中有26家業者特別提供共500份「勇媽無敵卡」讓民眾兌換產品，今年底前可以不限次數使用。

黃敏惠表示，嘉義市去年配合中央五倍券普發市民消費金2000元，最近中央推出餐飲行銷補助，市府團隊也著手研擬協助產業的計畫，包括7月有嘉義市購物節、嘉義市恢復升格40周年、科學168，8、9月北香湖公園「光織影舞」，10月有商圈推廣、中正路二通改造計畫等活動，白天晚上都要拚經濟。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏說，工策會策畫的「好禮嘉在」所有元素都是原創設計，將嘉義市立美術館、嘉義製材所、北香湖公園、史蹟資料館、KANO園區等景點以及特色地標都放入桌遊，用創意來突破疫情對消費的衝擊。

「好禮嘉在」桌遊限量發行800分，全市有21個分銷據點，售價扣除成本後的盈餘5萬元捐給晨光智能發展中心做公益。

市府建設處田長沛說，民眾購買「好禮嘉在」桌遊，持用「機會」、「命運」道具卡到指定的店家就能使用優惠，至今年12月31日都可以重複使用。