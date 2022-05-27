中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

中重症暴衝 單日343例 兒童死亡再添1人

創新高！今暴增343例中重症，其中有126人死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增的死亡個案中，年紀最小的是一位12歲的男童，本身有遺傳神經系統疾病，確診以後出現發燒與肺炎的症狀，後來合併呼吸衰竭病逝，為今年第8例兒童死亡個案。

國內今增343例中重症，其中227例中症、116例重症、126例死亡。死亡個案為77例男性、49例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、113例具慢性病史、52例無疫苗接種。確診日介於今年4月30日至5月21日，死亡日期介於5月16日至5月24日。截至目前，國內共累計173萬5067例確診、1784例死亡。

羅一鈞表示，死亡個案中，最年輕的個案是一位12歲男童，患有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，沒有打疫苗。男童染疫後發燒、肺炎，合併呼吸衰竭而不幸病逝，是今年8例兒童死亡個案。8例死亡中，有5人腦炎，1人肺炎、1例敗血症、1例在家死亡。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

至於重症個案，羅一鈞表示，有1名患有發展性疾患的5歲女童。這名女童在5月21日發燒，5月22日快篩陽性，因出現嘔吐、全身痙攣與意識喪失送醫，體溫37.6度，但是因為有呼吸窘迫，經檢查懷疑為腦炎，插管入住加護病房。個案經過多重藥物治療，病況已經改善，5月24日已經移除呼吸器，目前仍在加護病房使用高流量氧氣救治中。

根據統計，目前兒童累計18例重症，其中8例腦炎，6例肺炎，2例敗血症責、1例哮吼，1例在家死亡。