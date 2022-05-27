新冠肺炎疫情期間，不少學校停止實體上課，線上教學成為重要學習方式，然而部分教材、教學內容卻受到《著作權法》限制。立法院院會今天三讀通過「著作權法部分條文修正草案」，鬆綁法規，允許學校在授課目的之必要範圍內 ，得重製、公開演出、公開上映及在公開傳達他人已公開發表之著作。

修法明訂，為教育目的之必要範圍內，得公開播送、 公開傳輸或再公開傳達已公開發表之著作。但有營利行為者，不適用之。

提案立委吳思瑤表示，疫情衝擊下，以遠距教學取代實體教學已經成為不得不的常態，但是教育現場卻發現利用網路進行授課長期遭遇著作權益並無合理使用的空間，讓教科書數位化多元取材受限，教師傷腦筋、學生學習成效也被迫打折，因此法規制度必須與時俱進，《著作權法》的修正就是及時雨，可以提供政策解方。

吳思瑤指出，在不侵犯著作者權益的最大前提下，我們鬆綁了法規給予教育現場合理使用數位內容的彈性；基於教育的公共性，使用者可以不付費取得教學著作內容，但是所謂的合理使用範圍並非無限擴張，因此法案也規範了必須合理使用技術措施，來防止非授課學生享有著作內容，以保障著作權人的權益，這是對國家、著作權人、使用者三贏的成效。