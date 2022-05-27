不少人腸胃不好，就會吃益生菌改善，但益生菌到底要怎麼吃才正確呢？敏盛醫院副院長江坤俊表示，市面上的益生菌種類多，有些治腸胃、過敏或失眠等，療效是否有用見仁見智，不過醫學上證實，益生菌確實可以救人，對此破解吃益生菌的7項迷思。

江坤俊醫師在YouTube頻道《健康2.0》表示，一項醫學實證「益生菌確實可以救命」，有些嚴重發炎性腸胃炎的病患，經常有拉肚子的困擾，就算吃抗生素也未獲改善，但若將腸胃健康者的糞便做成膠囊給患者服用，他們的腸胃道症狀得以解決，顯示腸胃裡的好菌比壞菌多，確實能改善腸胃道的功能。

江坤俊醫師進一步指出，每種藥的藥效都不同，還分為飯前或飯後食用，但益生菌並沒有分別，雖然益生菌不耐酸，而飯前的胃酸pH值約2至3，飯後胃酸pH值約是5至7，因此若是食用未經包埋技術抗酸處理的益生菌，空腹吃益生菌，好菌會被胃酸殺死，有吃等於沒吃，但現今市售的益生菌產品大多都有經包埋處理，因此沒有飯前飯後吃的疑慮，但食用前還是須先看清楚包裝盒上建議的食用時間。

此外，還有些長輩吃藥時都會搭配熱水，但是益生菌並不耐熱，若配熱水服用，或直接用熱水泡益生菌，大部分的益生菌都會死光，而且益生菌的數目也並非越多越好，一般人每天益生菌攝取量不建議超過300億菌數，也不要想到才吃，益生菌吃下肚後需時間繁殖、發酵，若沒有固定食用，基本上益生菌無法發揮效果。

若民眾正在服用消炎藥時，也不適合同時搭配益生菌，雖然益生菌是好菌，但抗生菌除了殺死壞菌，也會殺好菌，因此不建議益生菌與抗生素一起吃，還有雖說益生菌能夠改善腸胃，甚至有些人認為，吃了益生菌就不用吃蔬果，但這是錯誤觀念，益生菌仍需營養及時間繁殖，而蔬果中富含水溶性膳食纖維，也就是「益生質」，能夠幫助益生菌生長，建議民眾吃益生菌時，也要多吃蔬菜水果。

此外，益生菌雖是好菌，但不一定適合每個人，若出現嚴重腸胃道潰瘍、出血的患者，盡量不要服用益生菌，因為胃黏膜或十二指腸黏膜有受傷，益生菌吃下肚後，會使細菌經由傷口跑進血液裡，嚴重還可能引發敗血症，而正在進行化療患者也不適合，由於他們的白血球數量驟降，導致免疫力低下，吃益生菌也可能造成敗血症。