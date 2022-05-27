聰明的人感覺更容易獲得成功，從命理學的角度來看，人們的智商和出生年月、星座相關。命理專家小孟老師分享12星座智商排行榜，最聰明的星座是天蠍座，最後三名則是射手座、雙魚座、巨蟹座，他們因為太樂天、重感情、心腸軟而容易被騙。

第十二名：巨蟹座

巨蟹座的人心腸很軟，容易被誠懇的人騙，巨蟹座也不會拒絕朋友與親人，常常被利用、被騙了還不知道。

第十一名：雙魚座

雙魚座容易因為愛情而降低智商，當他們愛上一個人時會不顧三七二十一的付出所有，讓周圍的人傻眼。

第十名：射手座

射手座的朋友容易大意，只要朋友說什麼，射手座的人都會相信，因為你過度樂天，因此容易遭人陷害。

第九名：牡羊座

牡羊座單純、講話直接，有什麼說什麼，因此容易被人看穿而被利用，被人利用到撤底之後才會忽然醒來。

第八名：金牛座

金牛座的朋友比較重情，只要別人對你好你也會想對別人好，因此你容易被以前幫助過你的人利用。

第七名：水瓶座

水瓶座在購買商品時智商會下降，容易在購物時被服務人員或廣告洗腦，導致買到CP值不高的商品。

第六名：獅子座

獅子座太大方，讓人認為你很有錢，容易引來想挖你好處的人，當你發現對方怪時，好處通常都被挖完了。

第五名：摩羯座

摩羯座發現有人想要拐人的時後，摩羯座會立即擋下，也會運用話術將小人小心處理，因此很難被騙。

第四名：雙子座

雙子座很精明，會以退為進得到想要的東西，而當有人要來借錢時，則會演成很窮的樣子。

第三名：處女座

處女座很會見風轉舵，當所處環境改變了，他也會跟著改變，因此在公司動亂時反而能升遷，被人重用。

第二名：天秤座

天秤座重視自己形象，能言善道，會把握機會同時發揮魅力，讓大家喜歡自己，並讓他們幫自己做事。

第一名：天蠍座

天蠍座很了解人心，一點就通，能夠整合手邊人脈資源讓自己變成當紅炸子雞，並且透過人脈來賺錢。