得益於旗艦電玩遊戲《電馭叛客2077》(Cyberpunk 2077)在修復故障後銷量回升，波蘭電玩遊戲製造商CD Projekt公布第一季淨利增加逾一倍。

執行長Adam Kicinski在周四的聲明中表示，隨著下一代版本的Cyberpunk與重大更新一起發佈，對遊戲銷量有正面影響，尤其是在遊戲機上。

CD Projekt從2020年底首次推出Cyberpunk遊戲以來，一直致力於修復漏洞，並發佈了數款補丁和修復程式。

上季淨利大增112%，為6890萬波蘭幣(約1606萬美元)，略高於路透調查分析師預測的6700萬波蘭幣。

財務長Piotr Nielubowicz說，CD Projekt第一季的營收主要來自Cyberpunk遊戲；今年第一季公司的現金、存款和T型債券餘額增加了超過1.07億波蘭幣。

該公司也製作了《獵魔士》(The Witcher)系列遊戲，該公司上季營收增長9%，達到2.16億波蘭幣(約5045萬美元)，超過了分析師預計的2.07億波蘭幣。

銷售成本下降2%，為6060萬波蘭幣，其中與Cyberpunk服務相關的成本下降了63%，但出版成本上升了87%。

CD Projekt周四股價收漲2.43%。