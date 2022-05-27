台股在美股反彈激勵下，電金傳齊揚，加權指數開高走高，重登月線大關，美元指數續弱，新台幣午盤強升1.37角，台股收漲297.39點、報16266.22點、成交量為2194.44億元，指數收在今日最高點；本周上漲121.17點，周線留下影線、連二紅。

電子權值股漲聲響起，台積電(2330)領軍，終場上漲16元、漲幅逾3%，貢獻大盤漲點逾100點，聯電(2303)漲幅約1.6%，鴻海(2317)漲幅近1%、收110元，站穩所有均線，聯發科(2454)開高走揚，最高觸及852元，收漲逾2%、收復5日線，大立光(3008)上漲逾2%，被動元件華新科(2492)大漲4.5%，國巨(2327)漲幅近2%，股王矽力-KY(6415)、股后信驊(5274)漲幅逾9%。航運股聚焦貨櫃三雄，陽明(2609)股東會中通過提撥員工酬勞約20.2億元，每人約可領到118萬元，股價漲幅約2%，萬海(2615)收漲2.5%，長榮(2603)亦漲約1.7%。散裝航運股台驊投控(2636)漲約3.6%，裕民(2606)漲2.6%。

金融股反彈助攻，中信金(2891)放量大漲逾5%、收盤拉出紅K，富邦金(2881)、開發金(2883)、國泰金(2882)均漲逾2%，兆豐金(2886)則收漲1.7%。

分析師表示，台股開高走高，收在全日最高點，成功收復月線，維持反彈格局，目前電子仍是多方觀盤及操作重心，儘管指數收復短期均線，但量能尚未真正有效放大，持續留意風控，操作上建議快進快出、汰弱留強、做好風控，並優先關注財報或營收利多題材且股價尚未破底之個股。另外，在6月中旬Fed開會前，有段空窗期，若無再更多的利空消息，台股短線有機會反彈，但一切均要等美股止穩。