台灣科技大學學生會在臉書粉專貼文，稱校方將合併華夏科大，但消息傳出後，遭華夏科大否認打臉，隨後更有台科大校友在臉書社團發文，提到台科大校長顏家鈺確實有意要與華夏科大討論合併，但訊息提早曝光，此案恐怕見光死，甚至恐怕連帶導致華夏科大新學年招不到新生，顏家鈺首度對媒體回應：「非常遺憾！」

私校工會理事長尤榮輝今日向媒體透露，台科大與華夏科大合併一案，教育部確實在背後下指導棋，且經證實是華夏科大主動找台科大合作。

不過在前天晚上消息傳出後，不僅台科大學生會粉專被洗版罵爆，台科大師生與校友的討論也不間斷。而一名校友在台科大臉書校友社團上發文，稱獲得校長顏家鈺的訊息，指出事件過早曝光，校方與華夏科大尚未達成共識，目前看來推動會有困難。

針對此事，台科大迄今都沒有提出正式對外回應，合校訊息由學生會先公布，外界質疑，是否台科大校方在內外行政上有諸多缺失，與學生會不合，因此被惡整？而台科大主秘呂政修昨日提供給媒體的文字說明，則是將責任推給學生會，強調自己跟校方在對內溝通上沒有問題。

針對此起風暴以及諸多疑慮，顏家鈺坦言，台科大確實有意想跟華夏科大合併，但對台科大來說，現在最大的問題是校地不足。

至於學生會的部分，顏家鈺說，這起合校案其實是校發會的議案，學校覺得有義務與學生溝通，也希望學生能幫忙，並取得同學的共識，但學生沒有顧慮完全，便將消息發出來，「非常遺憾！」

顏家鈺強調，學校並沒有認為學生會是錯的。但對於消息提前曝光後，恐造成華夏科大新學年度招不到學生，這起責任不知該向哪方追究。面對這起問題，顏家鈺僅稱「是沒有錯啦！」便沒有再多說。