電視台女主播驚傳上演宮鬥劇，引發大眾熱議，電視台聲明部分主播之間確曾有過小糾紛，顯示主播之間的人際關係出現大問題。第十七屆全球城市小姐暨先生選拔大賽台灣賽區大會會長楊耀福被記者問到此事時表示，新世代的年輕人喜歡「做自己」，卻往往忽略了自己也是群體的一員，「人際關係也是個人能力的考驗」，他勉勵城市小姐與城市先生參賽者「與其嫉妒別人的才華，不如好好充實自己，同時也要經營好人際關係。」

第十七屆全球城市小姐暨先生台灣賽區選拔大賽己正式開跑，今年的選拔主題為「文教雙馨，智慧城市」，因此特別選在松山社區大學宣布活動開跑，由張如君親率5位佳麗高千黎、江姿霖、翁盈婕、黃郁欣及施又云，與今年的大會會長楊耀福一起進行宣傳，聲勢十分浩大。張如君強調，舉辦活動不忘防疫宣傳，因此與松山社區大學校長劉熒瑰共同捐贈10萬個口罩。

選美活動也要兼顧防疫，張如君(右)與松山社區大學校長劉熒瑰(左)共同捐贈10萬個口罩。(中華全球城市選拔協會提供)

全球城市小姐選拔大賽舉辦多年，並與國際接軌，一直以來形象正面而且深入校園，但參賽者之間難免也有競爭的心態，加上這幾天在媒體上引爆討論的「女主播宮鬥事件」愈演愈烈，身為大會會長同時也是成功企業家的楊耀福如何看此事？楊耀福表示，年輕世代強調「做自己」，這樣的精神很好，突顯自己的特色才能讓外界看到自己。但是他們往往忽略了自己也是整個社會和公司或社團的一員，展現個人才華的同時，也應經營好人際關係。楊耀福說，既然在公司裡爆發紛爭就一定會影響公司的運作，甚至影響公司的形象，對個人和所屬公司都是傷害。

楊耀福希望選美參賽者都能體認自己對社會的責任，進而貢獻一己之力。(中華全球城市選拔協會提供)

楊耀福說，選美比賽的過程就是在訓練年輕世代要為自己的行為負起責任，同時也讓他們體認到，人生並不是做自己就好，還要學會照顧別人，體諒別人，進而為整個社會貢獻自己的力量。

第十七屆全球城市小姐暨先生選拔大賽台灣賽區今年共有14所大學及高中職參與協辦，已經成為校園學生之間非常熱衷的選拔盛事。今年參與協辦的大學包括正修科技大學、臺北海洋科技大學、臺北城市科技大學、大葉大學、崇右影藝科技大學、黎明技術學院、明道大學、開南大學、東華大學、中州科技大學、南亞技術學院，共11所。協辦高中職計有:莊敬高職、及人高中、啟英高中共3所，盛況空前。