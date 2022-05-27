誰說端午節只能吃粽子！高雄英迪格酒店打破陳規，一樓Craft咖啡廳於端午連假前夕推出全新創意和風洋食菜單，攜手高雄在地友善小農，以鮮美水果入菜，讓食材從產地新鮮直送餐桌，5月30日至8月31日來店用餐並出示指定圖片，每日限量贈送桑葚冰沙或軟殼蟹沙拉2選1。

與城市為鄰的高雄英迪格酒店積極深耕鄰里文化，從酒店裝潢設計到館內餐飲，處處展露出高雄獨有的城市風貌。

酒店一樓的Craft咖啡廳以產物豐饒的土地印象為初衷，由主廚率領廚房團隊，耗時半年的時間，親自走訪20多處高雄農地，從種植方式、品種特色、肥料選用到採收環節，尋找對土地懷抱著永續發展的友善小農，從中挑選出適合食材原料並進行研發，讓每一道餐點都能展現出食物的原汁原味。合作的農產物除了須符合土地友善，每一款水果也都經過主廚的嚴格評選，甜度及酸度上能充分表現，讓餐飲獨具風味。

Craft咖啡廳推出的新菜單中，最推薦的即為「小農水果咖哩」。高雄英迪格主廚選用歷經長時間熟成的咖哩，加入蘊涵來自高雄大樹無毒有機紅鑽石芭樂、添加益生菌栽種的大寮土鳳梨以及三代務農的旗山香蕉等友善小農水果，讓濃郁辛香的咖哩帶有酸甜爽口果香，百吃不膩。

米飯也特別選用有機無農藥的橋頭長秈米，口感飽滿香Q，吸附滿滿的清甜咖哩醬汁。水果會因為季節而有不同的香氣與口感，也因此Craft咖啡廳的水果咖哩每一季都會有不同的時令風味，讓民眾每一次品嚐都有驚喜感受。

消費者可以選擇品嚐原味的熟成蔬果咖哩，也可以加價100至180元不等的價格升級套餐，提供牛肉、雞肉或松阪豬等口味選擇，套餐另附贈三款和風小菜、湯品及冰茶。除了水果咖哩外，Craft咖啡廳也提供多款以海鮮食材為主的豐盛料理，讓高雄海港印象深植味蕾。