崙背鄉阿勸村的11公頃洋香瓜田，滿布成熟及未成熟的哈密瓜「屍體」，即將腐敗的瓜一望無際。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（左二）勘查洋香瓜全軍覆沒受損狀況，右起農改場副研究員黃圓滿、果農林新証，左一是農業處代理處長蔡耿宇。（周麗蘭攝）

雲林縣洋香瓜、香瓜三月間受大雨衝擊結果不順，躲過雨災存活的正逢採收期卻又遇到連綿梅雨，植株凋萎、瓜體腐爛，雲林縣長張麗善今（27日）前往崙背鄉勘查一處11公頃洋香瓜園，大大小小約50萬顆瓜全軍覆沒，果農欲哭無淚，張麗善呼籲農委會把全縣香瓜、洋香瓜納入現金救助範圍。

位於崙背鄉阿勸村的11公頃洋香瓜田，滿布成熟及未成熟的哈密瓜「屍體」，即將腐敗的瓜一望無際十分可惜，該處是農人林新証、林昭佃父子租台糖地種植，成本高達400萬元的心血付諸「雨水」。

林新証表示，他種洋香瓜（哈密瓜）、香瓜38年來從未遇到像今年這麼嚴重的災情，半個月前發哈密瓜植株枯萎，斷續下了半個月的雨，差不多都死光，為了搶救成本只採收過一次20公噸，被送往加工做成果乾。

農改場副研究員黃圓滿表示，受損太明顯、太嚴重了，這種瓜類的成本都很高，已經快要收成了，結果遇到大雨，這一區已經沒有收穫，再利用也很有限，今年的損失程度普遍都這麼大。

黃圓滿說，這種慢慢下的雨對果農最折磨，不像遇到颱風大雨會死心放棄，農民會想要搶救，但太陽一曬就知道了，防治成本下去也沒得回收。

縣長張麗善看到滿園無生命的哈密瓜很捨不得，直說「太慘了、太慘了」，她表示，五月的霪雨對雲林縣的瓜類造成很大損傷，像這一區洋香瓜全軍覆沒，希望農委會盡快公告全雲林縣香瓜、洋香瓜都能夠列入現金救助範圍。

她表示，三月的雨勢造成香瓜、洋香瓜開花結果不順，最近這一波災情更嚴重，包括虎尾、崙背、褒忠、土庫、四湖、水林鄉都受波及，受損程度都達6成，洋香瓜150多公頃、香瓜132公頃，農委會若能早日公告救助，就能讓農友早日復耕，因耕鋤還要付出不少成本，若有現金救助就不至於血本無歸。

農業處代理處長蔡耿宇表示，洋香瓜損失已符合天然災害現金救助標準，將請農委會公告雲林香瓜及洋香瓜可申請現金救助，洋香瓜每公頃8萬元。