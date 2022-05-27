新北市占地約2057坪的溪洲部落舊址，將新闢原住民園區景觀表演廣場、特色商店、手工藝展示館及停車場等公共空間，預計明年2月完工。（水利局提供）

為了保全新店溪左岸的溪洲部落，新北市透過專案規畫聚落遷建，將族人遷至陽光運動公園旁的溪洲部落第一期堤防，針對占地約2057坪的部落舊址，水利局也計畫闢建成原住民園區景觀表演廣場、特色商店、手工藝展示館及停車場等公共空間，預計打造新店新地標，並在明年2月完工啟用。

為確保溪州部落族人居住安全，新北市推出全國首創「333自力造屋」方案，在保有原民文化特色下，由族人作主，參與設計，並藉著政府、聚落、學界合作，去年6月底完成「溪洲聚落自立造屋家屋」，讓34戶170多名族人入住新家園。

由於部落舊址地處低窪，為避免該處成為新店溪防汛缺口，水利局去年9月啟動第二期堤防工程，將新店溪河道淤積段疏濬，疏濬出的土石再用到部落舊址，建出240公尺長的土堤、基地側溝和排水陰井，順暢排水系統，並將堤頂鋪設道路銜接溪州路。

水利局指出，堤防工程完工後，原民局也向中央爭取2880萬元經費，規畫「第二期公共設施及景觀工程」，今日開工，預計會闢建原住民園區景觀表演廣場、特色商店、手工藝展示館及停車場等公共空間，屆時將成為新店地標。

水利局表示，溪洲原住民族生活文化園區啟用後，民眾不用跑到山區體驗特色景點，而該區也將串連高灘地自行車道，沿路可從新店溪陽光運動公園行經陽光橋至碧潭，或是從陽光橋接往景美溪側自行車道，既可通往碧潭，也可到台北動物園，更可通往永和綠寶石河濱公園、二重環狀河濱自行車道、金色水岸河濱自行車道與八里左岸河濱自行車道，一日暢遊雙北。