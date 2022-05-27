屏東縣政府27日公布新增2765例本土確診個案，屏縣衛生局從27日起連續三天在屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗隨到隨打，到中午止共施打308人，其中2人出現身體不適情形，協助送醫觀察後已返家休息。

另外，30日也將進入國小校園施打輝瑞兒童疫苗，有意願且尚未施打的學童，可依排定時段返校施打疫苗。

屏縣衛生局表示，在屏東火車站施打站有孩子出現「暈針」狀況，有些是來自於對打針的恐懼感，最常見是在注射時或注射後5分鐘內出現眩暈與噁心等症狀，尤其當看見前面有小朋友出現不適情形時，恐懼會再加劇，提醒爸媽在旁多安撫孩子，避免暈針，且孩子在接種前不要空腹過久，睡眠要充足。

衛生局也提醒，打完疫苗後的副作用大部分都以注射部位疼痛為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等，注意讓小朋友多喝水、多休息、均衡飲食，2周內避免劇烈運動，如果出現持續發燒或嚴重過敏反應請立刻就醫。

另外，這三天無法帶孩童到屏東火車站接種的家長也不用著急，縣府雖然公布視訊教學延長一周，但不影響原訂到校施打兒童疫苗的計畫，30日當天仍會進入國小校園進行接種，家長可依排定時間把學童送到學校施打。

截至目前，屏縣居家隔離人數1776人，今日解隔1292人；居家照護累計2萬5472人，解除1萬6700人。