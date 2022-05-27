新竹市27日新增2147名確診個案，今年以來累積2萬7445名確診個案，目前累積居家照護者為1萬1529人、居家隔離者為2277人。

市府表示，為因應5至11歲兒童輝瑞BNT疫苗施打需求，竹市中正市場疫苗施打站於今、明（27、28）日加碼「5歲兒童輝瑞疫苗專案」，提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童隨到隨打服務。

下周一（30日）起至下周六（6月4日），則開放5至11歲兒童以線上限額預約方式施打輝瑞疫苗，上下午時段各提供500人、1天共1000人，疫苗站服務時間為上午8時至11時，下午2時至5時，家長可安排適合時段赴站施打。

除上述疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，或於下周一（30日）起至竹市指定診所開放時段預約施打，如有疑問，可電洽03-5320900諮詢。

衛生局同時提醒，因下周中正市場疫苗施打站僅提供5至11歲兒童輝瑞疫苗，一般民眾若有接種各廠牌疫苗需求，仍可向各基層診所開診時間預約接種。