47歲林姓女子去年12月間凌晨開自小客車，一路搖擺又偏離車道，員警攔查作酒精測定，她竟連吹33次都失敗，員警認定拒測帶回判出所，她不簽拒測權利告知書，並口出穢言辱罵員警「五字經」，被依現行犯逮捕。台中地院依侮辱公務員罪判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年、向公庫繳2萬元、接受法治教育3場次，被告不得上訴。

中市霧峰分局國光派出所2名員警去年12月16日凌晨在大里區東榮路與爽文路附近巡邏，發現1輛自小客車行經搖擺且偏離車道，認為有酒駕嫌疑而攔查，並請駕駛47歲林女進行酒精測定，豈料，她竟連吹33次都失敗。

員警認定她是消極不配合而拒絕接受酒測，告知拒測之法律權益後，帶回派出所，員警製作拒絕酒測權利告知書後請她簽署，向她表示：「你要不要簽？不簽，我就寫拒簽」。

豈料，林女就摔筆，怒回：「不然，你寫拒簽」，並飆罵五字經，警方以妨害公務的現行犯當場逮捕送辦。據了解，林女不簽拒測權利告知書及罰單，警方在罰單簽名欄註記「當事人無正當理由拒絕簽名」送辦。

2019年酒駕新法上路，《道路交通管理處罰條例》第35條第4項規定，拒絕接受檢定處18萬元罰鍰，還要吊照、扣車、扣牌，處罰很重，林女還要面對侮辱公務員犯行。

她坦承在派出所口出穢言，但辯稱是在罵老公、罵自己、罵旁邊那些人，不是對著警察罵。但檢察官勘驗現場錄影影像，認定雙方對話時，林女是回應、辱罵員警，依侮辱公務員罪將她起訴。

林女在法院審理中認罪，法官認為她仗勢酒意口出穢語侮辱執法員警，原應從重量刑，但審酌她並無前科，素行良好，且坦承犯錯深具悔意，應知戒慎無再犯之虞，判處拘役30日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，向公庫支付2萬元，接受法治教育3場次。