台北市長柯文哲（中）。（資料照/姚志平攝）

台北市長柯文哲和兒子、女兒都確診，夫人陳佩琪和另一名未染疫的女兒則是遷至旅館。而柯的兒子日前因發高燒送急診卻引發質疑，北市府今則說明柯兒染疫期間一度盜汗、失去意識，甚至無法正常行走，家人因此緊急打119送急診。前廣播節目主持人朱蕙蓉昨(26日)晚也在臉書透露，雖是醫師，柯文哲妻子陳佩琪醫師昨天也嚇壞了，陳佩琪更說自己是醫師都嚇到哭出來。

朱蕙蓉昨（26日）晚上在臉書談到，柯文哲本身是醫生，陳佩琪醫師也是，三個孩子有兩個確診，而另一個孩子與陳佩琪目前都還好，但朱蕙蓉露，陳佩琪跟她說，「昨（25日）兒子在家昏倒數次，意識喪失，一個大個子男生，就直挺挺往後倒下，扶他起來，走路東倒西歪，到處踢到家裡東西，數次跌坐地上，幾次直接後仰失去意識。」

朱蕙蓉說，雖是醫師，陳佩琪也嚇壞了，說自己是醫師都嚇到哭出來。因此朱說，竟然有人質疑只是發燒卻送急診，可惡的酸民說這樣話的人真的超級可惡，也請給自己留一點口德，別再在柯家人的病痛上故意做文章。

另外，朱蕙蓉也在留言處提到，「阿北故作鎮定，一副沒事樣」。