輝瑞BNT兒童疫苗25日開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次表示「一定足夠所有人打」，但各縣市仍出現預約搶破頭的情形。指揮中心今天說明配送量計算標準，除戶籍人口數和已接種莫德納人數外，也考量針對疫情熱區增加配發，目前中央剩餘的10萬劑將在30日再分配至各縣市，30日尚有一批疫苗到貨，預計6月3日配發。陳時中強調，請各地方政府放心，把現在預留給校園接種的量先放出來，讓家長預約不用那麼辛苦。

針對輝瑞BNT兒童疫苗各縣市配送量，指揮中心今天說明，係依各縣市5-11歲戶籍人口數以接種率7成預估，扣除教育部提供6-11歲莫德納意願調查人數8成及5-11歲確診人數（因確診3個月後才能接種疫苗）為基本分配量；另考量各縣市疫情嚴重程度，該縣市新冠肺炎盛行率如高於全國盛行率，再加配基本分配量之10％。

指揮中心表示，目前各縣市分配量共約68萬劑，而剩餘約10萬劑，將於5月30日依各縣市提報預估不足數，衡酌該縣市6-11歲兒童已接種莫德納人數、疾病流行程度、5-11歲兒童輝瑞BNT意願調查結果等原則配送部分數量，剩餘不足數將於下一批疫苗進口後一次補足。

莊人祥說明，目前針對疫情熱區台北、新北、桃園都有增加配送，其餘縣市基本配送量都有達到7成的預估接種率，由於30日還會有33萬劑到貨，預計6月3日可以配送給各縣市，並提醒各縣市政府，可以利用原本預備6月份供校園接種的部分，先釋出到醫療院所接種，等6月3日配發下一批，再分配給學校施打。

陳時中說明，由於近來許多學校停課，各縣市當時預留較多劑量供6月初以後的校園接種，現在一時要召回有困難度，所以家長很心急到醫療院所預約，但醫療院所的量相對少；已和地方政府聯繫，請他們把劑量盡速分到醫療院所就能解決，這是分配的問題，而不是「不夠」，請大家不要擔憂。