遊客能前往馬崗漁村，穿著草鞋，跟著當地的海女、海男以及導覽老師，親身探訪馬崗潮間帶。（新北市觀旅局提供／李奇叡新北傳真）

三貂角燈塔足球形的航路雷達，搭配彩色玻璃窗的圓拱小教堂，讓遊客宛如置身地中海，把東北角的美景盡收眼底。（新北市觀旅局提供／李奇叡新北傳真）

本週全台受梅雨鋒面影響，陰雨不斷，但今晚開始雨勢就會稍微趨緩，可以把握週末短暫好天氣出遊。民眾不妨搭乘大眾運輸，前往位於台灣東北角的貢寮區，除了能將海邊美景盡收眼底，還能享用美食，並體驗難得的海女文化。

新北市觀旅局表示，沿著三貂角步道漫步10分鐘左右，遊客便能來到台灣最東邊的三貂角燈塔，足球形的航路雷達，搭配彩色玻璃窗的圓拱小教堂，讓遊客宛如置身地中海，把東北角的美景盡收眼底。

觀旅局指出，除了欣賞北海岸壯闊景緻，還能到馬崗在地的餐廳，享用當地料多實在的小卷米粉。緊接著還能前往馬崗漁村，穿著草鞋，跟著當地的海女、海男以及導覽老師，親身探訪馬崗潮間帶。

在海蝕平台可以發現海兔、海星、海膽等各種海洋生物，體驗城市體會不到的漁村生活，不過被石蓴覆蓋的石頭表面濕滑，遊客在體驗的同時也得小心腳下。

從台鐵瑞芳站搭乘台灣好行黃金福隆線，或是從台北車站搭乘客運1811、1812，都能抵達馬崗站，下車後步行20分鐘左右，便能抵達三貂角燈塔。