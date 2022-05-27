綜合外媒報導，南韓網紅「李根大尉」（이근대위）3月初赴烏克蘭參加對俄作戰，在戰場中負傷回南韓接受治療。於今日抵達仁川國際機場，他透露下機時有十幾名南韓警察等候並對他進行約談、確認傷勢，並限制其出境。

據《韓聯社》報導，李根在敵方陣地進行偵察任務時受傷，被診斷出雙腿膝蓋十字韌帶斷裂，必須回南韓進行長期復健治療並開刀，他在26日從波蘭華沙機場出發，今日早上7時30分抵達。

李根大尉返抵南韓受訪

自俄烏戰爭在2月24日開始後，南韓因安全原因將烏克蘭警戒升至第4級，若無端前往將違反《護照法》，除了被吊銷護照，還得面臨有期徒刑1年以下、1000萬韓元以下罰金。而李根仍私自前往參戰，在3月中旬他便被韓國外交部依違反護照法向警方提起訴訟。

李根受訪時談及參戰感想，他表示，此行是為保護烏克蘭人而去，不是為了去打仗，在戰爭中目睹了許多罪行。他說，在烏執行第一個任務時目睹了一名駕車的平民中槍倒下，心裡非常難受。

而他也表示會接受警方調查，不會他要先回家隔離一周，警方也將在隔離結束後對他進行調查。他說:「若傷好了還是想回去烏克蘭，戰爭尚未結束，要做的事很多，我們要繼續奮力戰鬥下去。」

李根說，烏克蘭有承諾給予公民權，但他仍舊是大韓民國的國民，他認為取得他國國籍以逃避罰款或審判是不對的，所以不入籍才是正確的選擇。