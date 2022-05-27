疫情高峰將至，全台宣布高中以下學校暫停實體課程，改由遠距教學，並再延長至6月2日，為協助因疫情影響孩童學習，台灣房屋各直營門市，即日起協助商圈鄰里有需要的家庭孩童們，免費提供居家作業資料的影印與列印服務，解決現階段學習不便情況，「疫」起挺過遠距教學！

台灣房屋集團總裁彭培業表示，「房仲業服務不只是買賣交易，而是將企業服務價值發揮到最大，台灣房屋秉持ESG＋社會責任、企業精神，長期關心學童健康及教育，期透過幫助弱勢家庭或是有需要協助的每個家庭孩童，提供影印或列印遠距學習上所需資料，勿以善小而不為，善盡企業社會責任，以達拋磚引玉作用，讓台灣更溫暖！」

台灣房屋防疫長朱凡欣表示，新冠本土疫情持續蔓延，各級學校學生確診數攀升，由於學生族群三劑疫苗接種率普遍不足，為了防止校園疫情擴大，全台實施遠距教學有其「必要性」與「預防性」。

連續幾波疫情，確實也增添家長不少負擔與不便，上班與防疫已忙的焦頭爛額，現在要再面臨孩子的學習需求改變，兩頭燒的情況比比皆是，找超商影印居家作業資料之情況有增無減，尤其是弱勢族群，相關影印支出費用長期累積下來也是一筆負擔，家長們的辛勞，台灣房屋感同身受，秉持ESG＋善盡社會責任，即日起台灣房屋各直營門市，提供商圈鄰里有需要影印資料的孩童們，免費居家作業資料的影印與列印服務，解決現階段遠距學習不便情況，服務期間將視疫情狀況滾動調整，台灣房屋與您攜手度過疫情間，停課不停學！