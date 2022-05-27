新竹市議會今進行市政總質詢，有意角逐下屆新竹市長的國民黨新竹市議員林耕仁關心香山區發展，提出「香山科技廊道願景」，認為應該善用香山區的交通便利以及特殊地理位置，發展活化地方，進行產業升級與串連。

林耕仁指出，新竹市所得平均「全國第一」，其中有4個里榮登全國前10名，但其他區域，特別是香山區的里，排名不太理想，甚至在兩、三千名外，貧富差距大。

林耕仁認為，必須解決城鄉落差的問題，也提出城市發展的「雞蛋理論」，應該要讓蛋黃區擴大，而屬於發展弱勢的蛋殼區減少，才是正確的方向。

他也再次提出香山科技廊道，認為應善用香山地區擁有兩個交流道的交通便利以及特殊地理位置，發展活化地方，進行產業升級與串連。

在交通議題上，林耕仁指出，自4月30日起，警方不再受理檢舉達人對於紅黃線停車的違規檢舉，冒出許多違規停車亂象，呼籲市警局加強宣導強化民眾法治觀念以確保交通安全，同時也希望香山試辦停車費只收到晚間8點，提高路邊停車格的使用率，也可以減少違停。

另外，他也詢問樹葬園區狗群肆虐的問題，要求產發處、民政處儘速解決，還給家屬安全寧靜的追思場域。至於近來引發熱議的空橋議題，林耕仁則表示，市府應儘速完成空橋相關預算編列，他將持續監督市府關埔空橋工程相關進度，讓居民能行的安全、區域也要繁榮發展。