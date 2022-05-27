攻城獅隊史首次季後賽將於6月3日下午5點在新竹縣體育館開戰，27日中午12點全面開賣季後賽主場門票。攻城獅球團規劃豐富入場贈品，包含「沒有畏什麼」應援Tee、球星應援方巾、應援扇、加油棒等應援小物，攜手獅紫軍打造紫爆主場！

攻城獅季後賽G1門票售票狀況火熱，一樓席次皆於開賣20分鐘內全數完售，包含售價1800元的終極獅心瘋、售價1300元的獅心瘋、售價800元獅吼區席次。球團將陸續公布更多季後賽主場周邊活動及藝人表演時間，歡迎獅紫軍敬請期待。