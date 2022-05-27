大陸中共中央政治局27日召開會議，審議《中國共產黨政治協商工作條例》，並由中共中央總書記習近平主持會議。根據新華網報導，會議指出，政治協商是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的重要組成部分，是社會主義協商民主的重要形式，是凝聚智慧、增進共識、促進科學民主決策的重要途徑。制定《中國共產黨政治協商工作條例》，對於加強黨對政治協商工作的領導，提高政治協商工作的科學化制度化規範化水準，堅持和完善我國新型政黨制度，鞏固和發展愛國統一戰線，具有重要意義。

該會議強調，做好政治協商工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實習近平關於加強和改進統一戰線工作的重要思想、關於加強和改進人民政協工作的重要思想，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

此外，要堅持和加強黨的全面領導，通過黨領導下的政治協商工作的制度體系和工作機制，確保政治協商正確的政治方向，提升政治協商效能；要堅持圍繞中心、服務大局，聚焦凝聚共識，通過政治協商求同存異、聚同化異，在根本問題、重大問題上統一認識，把各方面力量緊密團結在党的周圍，推動形成全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的強大合力。

而黨委（黨組）要加強對《條例》實施的組織領導，抓好貫徹落實，把黨中央關於政治協商工作的方針政策和決策部署落到實處。