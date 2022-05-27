中石化(1314)今(27)日舉行股東常會，會中承認通過2021年度財報、年度盈餘分配案，配發每股現金股利0.4元，中石化直言，今年在眾多宏觀經濟負面因素四起下，預期將對營運造成影響，仍將審慎積極推動雙主軸業務，以穩固獲利能力。

中石化2021年度合併營業收入為351.63億元，稅後淨利35.96億元，年增加433％，全年EPS為1.09元。

中石化表示，2021公司主要產品己內醯胺(CPL)因受惠於疫情緩解、景氣復甦、區域平衡、全球運力影響及下游拉貨需求上升，產銷量及售價上升；丙烯(月青)(AN)產品雖受大陸丙烯(月青)新產能投產、供給量增加，且各國寬鬆政策刺激下，景氣反彈復甦，下游需求良好，加上其他國外同業因不可抗力因素之減量，大幅提升產品之銷售價格，全年合併營業淨利較前一年增加43.27億元，較2020年增加239%。

中石化指出，2022年因俄烏戰爭影響油價天然氣大漲導致原物料高漲、大陸新增產能持續投入市場造成供給量大增、大陸疫情封城管控及歐美預期之停滯性通膨影響下游需求、加上塞港造成運價高漲、全球缺工缺料等挑戰及變數，預期將對營運造成影響，公司仍將審慎積極推動雙主軸業務，以穩固獲利能力。

至於未來規劃，中石化表示，將持續佈局精細化工產業鏈，致力於開發高值化新產品，積極升級轉型及投入研發創新技術，並有效整合資源為核心方向，逐步布局半導體及環保新應用產品的領域，並架構先驅管理，致力發展新材料多元化之領域，以滿足客戶全方位需求。公司並藉由推動智慧決策平台，持續提升管理品質，並建立機制有效管控風險，以因應氣候變遷之衝擊並減低石化業景氣循環波動對營運造成之影響。

自2018年起，中石化經營方針即以「石化事業」及「土地開發」雙主軸並進，強化全面策略布局，提升營運績效。除了在石化本業的成績得到股東的認同以外，中石化積極活化國內資產效能及開創海外未來發展潛在區域。子公司鼎越公司已順利取得具有高度開發價值之台北市信義區北緣5千多坪的土地，目前已在積極規劃興建5-A級的頂級商辦。

中石化今股東會也討論通過修訂公司章程，資金貸與及背書保證作業程序，取得或處分資產處理程序，及股東會議事規則部分條文，以及補選獨立董事乙席、解除競業禁止限制案等相關事項。