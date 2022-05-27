楊繡惠扮靈芝草人參加《綜藝新時代》。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害播出阿翔、籃籃、馬國畢、楊繡惠、慈妹、雅涵帶大家到宜蘭礁溪體驗靈芝農，開場大家就很疑惑，在宜蘭的深山內怎麼可能會有靈芝，看到「路邊」有一株奇怪的菇，阿翔表示這來歷不明的「菇」可能有點自閉具有攻擊性，沒想到扮演靈芝草人的楊繡惠一聽，連忙從旁跳出來大喊經典台詞喊：「哎呀呀、哎呀呀」，讓大家嚇傻眼。

阿翔說原來是「靈芝草人」再現，搞笑的他說靈芝草人不都是7歲、8歲，怎麼老得這麼快，現在看起來像是70歲、80歲的樣子，讓扮演靈芝草人的楊繡惠「不爽」拿起手中的「靈芝鬚」爆打阿翔。楊繡惠扮演靈芝草人不僅對話都用「哎呀呀」回答，還有專屬的舞〈愛的抱抱〉來帶動跳，跳完後一句怒喊：「哎呀呀，很喘餒。」

職人帶大家來準備種植靈芝的基材「木屑」，靈芝成長需要碳和氮元素，分別代表的就是木屑和米糠要攪和在一起，要請籃籃與楊繡惠先示範時，木屑裡面的蟲跟蚯蚓讓他們驚聲尖叫，怕蟲的籃籃就馬上退三步，接著楊繡惠也躲得遠遠還把鏟子交給阿翔說：「我確定我不適合種靈芝」。

沒想到慈妹將土鏟起，確認沒有蚯蚓後準備拿給兩人看，才剛移過去兩人就大叫的跳開，楊繡惠則崩潰大喊：「我看到長長一條的都會害怕，所以才都沒結婚啊。」