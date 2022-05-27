聯邦銀（2838）股東常會通過，承認2021年度營業報告書、財務報表，以及盈餘分派案，並且決議配發特別股股利每股2.4元；普通股每股配發現金股利0.15元與股票股利0.885元，合計配發1.035元，創近年來新高，同時提撥29.16億元辦理盈餘轉增資，發行新股等議案。

聯邦銀表示，去年獲利表現亮眼，稅後淨利44.64億元，每股盈餘（EPS）1.21元，總資產報酬率（ROA）為0.57％，普通股股東權益報酬率（ROE）為7.56％。資產品質方面，逾放比為0.1％，備抵呆帳覆蓋率為1,081.3％，加上穩健的營運政策，以及嚴謹的風險控管機制，因此獲中華信評調升長短期信用評等與展望評等至「twA+」、「twA-1」與「穩定」。

聯邦銀指出，公司各項業務均較前一年突出，除了存放款成長率超過1成之外，信用卡總簽帳金額更首度突破千億元，財富管理營業收益也成長22％，營運持續穩定成長。

展望下半年，聯邦銀強調，隨著全球進入升息循環、台商持續回流與政府推動投資方案，預期存款將增加，進而帶動商用不動產放款，對銀行帶來正面效益。公司將持續擴展各項業務規模，並且強化投入ESG企業永續經營的力道，期許達成各項營運目標，以創新穩健的腳步締造更優異的業績表現。