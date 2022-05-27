易遊網攜手星宇航空，推出全台第一架A330neo廣體客機飛行體驗首航，並獲香港旅遊發展局的支持，打造「港味巡禮微旅行」主題活動，旅客可在候機室品嚐到米其林主廚的限定創意港點以及參加香港私房美食分享會，在國門開啟前，預先掌握香港最新旅遊玩樂情報，還能參加「香港文華東方酒店」的住宿券抽獎。

此次微旅行將於6月25日中午12點30於桃園機場起飛，航行時間約3小時，將遨遊日本宮古島上空及鳥瞰台灣東海岸絕美風景，想要搶搭星宇全新A330neo，感受更具出國感的飛行體驗，5月30日上午11點於易遊網開賣，體驗票價與必搭3大亮點今日同步公開，敬請準時上線搶訂。

星宇航空日前引進全台唯一空中巴士A330neo廣體客機，延續星宇航空一貫的美學格調，全新A330neo由BMW Designworks團隊操刀，展現精品般的高質感設計，硬體設備也全面升級，像是個人娛樂系統享有4K高畫質、全機支援藍牙無線音源傳輸、客艙LED照明可切換不同情境燈光、隨身行李置物櫃加大空間等，實現超越同業的乘坐體驗。

商務艙以太空銀背殼完整包覆，更加強全平躺式座椅隱密性，並且每位旅客有獨立出入道口；而經濟艙則採用德國RECARO座椅，皮革頭靠有6種調整角度，從腿部空間到頭部支撐都能更加舒適。星宇A330neo透過各種細節的琢磨打造出絕佳飛行體驗，現在不用出國就能搶先搭乘，重點是，此趟體驗票價絕對比未來出國票價更為划算，還能享有限定禮包和好康活動，保證物超所值。

此次飛行體驗，與香港旅遊發展局攜手打造候機室限定活動，特邀獲米其林一星和亞洲50大餐廳的「MUME」進駐候機室，並獨家打造活動限定港味小點，搭乘此班機的所有乘客都可以免費享用外，來自香港的「MUME」主廚林泉更親臨現場說菜，讓旅客對香港美食文化和創新料理有更深刻的認識。

現場還將舉辦「香港私房美食分享會」，由主廚林泉與香港文字工作者兼攝影師梁大文一起進行跨界對談，分享對港味的味覺記憶外，還會介紹香港最新旅遊情報，像是西九龍、M＋視覺文化博物館等新景點與私房美食口袋名單，會後還有「香港文華東方酒店住宿券」抽獎活動，讓旅客登機前先來趟充滿驚喜的港味巡禮。