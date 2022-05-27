鄭齊磊（左起）李見騰確定戀情大方擁吻。（CATCHPLAY提供）

石承鎬（右起）林上豪感情突破發展床上相擁。右石承鎬 左林上豪 感情突破發展床上相擁

客串的王月大讚4位主角是新F4。（CATCHPLAY提供）

超夯BL劇《正負之間》劇情來到高潮，「鄭傅CP」幾經內心轉折，終於突破心防在一起，還預告日後會有許多「感情動作戲」。今記者會被問到感情動作戲尺度，林上豪大膽形容和石承鎬的床戲很像「快炒炒飯」一樣「衝衝衝」，宛如有一條龍噴出來，且盡量保持大面積肌膚接觸，石承鎬害羞地在一旁補充：「而且流了很多汗。」另一對「加簡CP」表示2人的床戲都沒做防護直接上，李見騰：「床戲真的很熱，都可以感覺到彼此體溫，而且很濕。」鄭齊磊笑說真的是水乳交融境界，「沒特別做防護，最多的防護應該就是快篩吧。」笑翻大家。

《正負之間》被譽為最多吻戲的BL台劇，李見騰在劇中雖然飾演單親爸爸，在前幾集尺度上都比較保守，但他預告後面劇情將會有反轉，一場和鄭齊磊的激情戲拍到鏡頭霧掉，「拍攝時是冬天，我們兩個試得太激烈，就有熱氣散出，鏡頭都有點卡了。」因為劇情越來越露骨，4人被問到會不會與家人一起看劇，石承鎬笑說：「這集播出，就先不跟家人討論了。」

4人帥氣的外貌被客串的王月稱為新F4，圈粉圈到中南美洲。李見騰說不少中南美洲的粉絲留言，但因為看不懂當地的文字，就一律用英文回覆，甚至想為此報名英文補習班。林上豪也嚐到走紅滋味，本身就學美術的他，會收到粉絲自己畫的漫畫和插畫，備感窩心。現實生活中也是一位酒保的鄭齊磊有遇到粉絲衝到酒吧找他，不管他到哪一間酒吧客座，粉絲都很死忠的緊跟。李承鎬則在粉絲間獲得一個新稱號「老婆」，是BL界粉絲喜愛偶像時的特有稱呼，笑稱自己要變成「國民老婆」了。

《正負之間》每周五中午台日同步上線更新集數，台灣地區獨家在CATCHPLAY＋影音平台上架。