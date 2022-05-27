我自橫刀向天笑，香腸派對也來鬧！全新改版『武林大會』颯爽登場！

《香腸派對》最新改版『武林大會』將於5/28正式開打，有專屬於武林大會的新模式玩法『近戰之王』，玩家可以在這個模式中使用叉子、棒球棒、馬桶吸盤、平底鍋等驚天神兵(？)，進行超爽快的近戰對決！另外全新關卡『武林客棧』，會出現在地圖上的隨機點位，玩家在進去客棧後，會變得很講武德，能什麼機槍、大砲都無法使用，玩家間只能來場拳頭對拳頭、平底鍋對棒球棒的真劍勝負！最後當然要來介紹一下每個武俠世界都該有的絕世神兵，全新武器魔刀擁有超級的攻擊距離，而且傷害不會因為距離而衰減，可說是居家旅行、派對吃腸，必備神兵！下面就跟各位腸腸們詳細介紹一下，這個「神仙打架，客棧論腸」的超有趣改版吧！

香腸派對改版遊戲PV

腸在江湖飄，誰能不挨刀！亂鬥新模式-近戰之王全面開放

《香腸派對》為了讓不擅長瞄準目標的玩家也能一同體會遊戲的樂趣，特地在這次武林大會的改版中，新增了這個『近戰之王』的街機派對模式，在這個模式中，腸腸們會放下槍枝，要嘛赤手空拳，要嘛掄起叉子、平底鍋、馬桶吸盤、棒球棒，在神仙客棧中進行真劍對決，腸腸們不但要熟悉各種武器的動作以及蓄力模式，還要像武俠小說的大俠一般善用二段跳來進行巧妙地閃躲，並優先擊倒15次對手，才能宛如一名絕世高手在這場激鬥中脫穎而出，成為一代宗師！有了『近戰之王』新模式，從此再也不用擔心玩遊戲的時候聽到其他腸腸隊友大喊：「哭啊！又泡槍！」

《香腸派對》全新改版登場，這次讓你笑鬧江湖，成為腸林至尊

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以戰止戰，神仙客棧！大腸小腸，寶藏不藏

在這次『武林大會』改版中，在地圖上新增全新關卡-「神仙客棧」，腸腸們進入出生島的時候，就可以在小地圖上看到「神仙客棧」的位置，當腸腸無論是跳傘或是步行進入，都會強制變得很有武德，腸腸們會自動切換成近戰模式，在「神仙客棧」中爭奪寶箱，來獲取戰利品強化自己，此外如果在此與其他玩家交戰，還有機會獲得更多的高級戰利品唷！

《香腸派對》全新改版登場，這次讓你笑鬧江湖，成為腸林至尊

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神兵驚現百家爭，魔刀霍霍向諸腸！

江湖傳說：「香腸至尊，魔刀屠腸；號令派對，莫敢不從。聖劍不出，誰與爭鋒？」全新武器魔刀不但擁有40公尺的超遠攻擊距離，而且刀刀傷害999，不會因為距離而衰減，雖然無法砍穿建築物，但一旦有腸腸取得，通常連變形機甲或是呆呆龍都不是魔刀主人的對手，如此神兵利器，想必現身之時，立馬就會成為腸家必爭神器，想要輕鬆成為派對之王，先來搶奪魔刀準沒錯！

《香腸派對》全新改版登場，這次讓你笑鬧江湖，成為腸林至尊

只要你來玩，獎勵拿不完！

此外，《香腸派對》為了配合武林大會新改版，還舉辦了各式各樣的活動，來慶祝國際服首次的重大改版喔！首先從5/25開始，玩家只要登入遊戲就可以領取20顆糖果，持續7天總共140顆糖果，玩家可千萬別錯過了這種史上最容易拿糖果的好康喔！緊接著登場的是『近戰之王』累積淘汰活動，玩家只要在活動期間參加近戰之王遊戲模式，並累積淘汰對手就可以獲得各種獎勵，玩家只要淘汰1名就可以獲得童子揪髮型，淘汰25名可獲得思過臉部表情，淘汰50名能獲得無塵童子鞋。75名則可獲得如意童子衫！最後，當玩家在近戰之王淘汰對手人數滿100名的時候，就可以獲得爆炸弓的史詩造型-紅拂弓，擁有如此威猛無雙的爆炸弓，連后羿都要敬你三分呢！改版全新推出的「拈花童子套裝」妹子是不是超可愛，丸子頭造型就像復古的鄰家小妹~ 更有逗趣可愛的蟲蟲戰隊造型，全新開放！

《香腸派對》全新改版登場，這次讓你笑鬧江湖，成為腸林至尊

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像這樣刀光劍影、快意恩仇的武俠吃腸世界，各位腸腸是不是心生嚮往，如癡如醉啊！那不如現在馬上打開手機，立即下載《香腸派對》，朝武林「萌」主的地位邁進吧！