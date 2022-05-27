根據台灣失智症協會進行的失智症流行病學調查，110年12月底，台灣失智人口超過三十萬人，而且失智比率逐年攀升，還有年齡層下降的趨勢。現代人因飲食和生活作息不正常，即便青壯年也常感到記憶大不如前，當記憶力逐漸衰退，代表大腦開始出現初老症狀，此時若不加以改善，或是預先做好腦保養，很可能是失智症的開端。

一旦罹患失智症，病程是不可逆的，為了避免失智找上門，平常就要做好腦部保養的準備。墨刻出版社邀請中、西專家聯手，出版了「養腦聖典」，從腦部活力運作到大腦的退化機制，教導讀者認識大腦，解密記憶力的關鍵因素。並介紹增強記憶力的腦部運動，以及食療和營養素等「補腦」配方。新書一上市，立刻擠進博客來排行榜前三名!

台北市立聯合醫院失智中心主任劉建良表示，為了避免大腦提早老化，應控制好高血壓、糖尿病及心血管疾病等慢性病，因為這些疾病也可能影響血管性的腦萎縮及大腦神經疾病，進而損害腦部健康及認知功能。因此，劉建良提醒民眾，每週至少從事一百五十分鐘的有氧運動，以及多補充維生素Ｅ及DHA等營養素。此外，精緻糖類不但熱量高，也易導致糖尿病及血管發炎等問題，建議每餐澱粉類食物的比例最好降至四分之一以下，從飲食控制著手，也是預防腦力退化的好方法。身體要運動常保活力，腦部也是！正確「養腦」，做好記憶保養，有助於抵抗衰老，提升大腦認知力。