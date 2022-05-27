臺灣在2020年2月與位於非洲的「索馬利蘭」建立準邦交國關係後，雙邊的交流頻繁。高醫扮演促進索馬利蘭孕產婦與新生兒健康的推手。8名來自索國的醫護理人員，飛越八千多公里，再經過14天的隔離後，26日在高醫開心參加開訓典禮。

由高醫與財團法人國際合作發展基金會（以下簡稱國合會）攜手推動的「索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，自2021年1月展開，為期3年。去年因受到新冠肺炎影響，雙方只能靠視訊進行交流。今年隨著疫苗施打率提高，加上考量很多臨床醫療技術得靠「手把手」的協帶才能務實學習，索馬利蘭於是在5月初送了8名種子教師來台受訓，歷經長途飛行及辛苦隔離，終於順利開訓。

根據統計，索馬利蘭全國孕產婦死亡率為是台灣的45.7倍、嬰兒死亡率為為台灣的24倍、新生兒死亡率為台灣的1.7倍。院長鍾飲文在開訓典禮中表示，高醫一定會把臺灣的優秀孕產婦、嬰兒及新生兒的照護技術毫無保留地傳授給索馬利蘭；這也是高醫繼2015年協助索羅門群島達成聯合國千年宣言之第4個(降低三分之二兒童死亡率)及第5個目標(降低四分之三孕產婦死亡率)後，新啟的一個任務。

開訓典禮中，高醫院長鍾飲文、副院長戴嘉言、婦產部龍震宇主任、小兒部徐仲豪主任、新生兒科主任陳秀玲、護理部江秀珠主任及國際醫療中心蕭世槐主任等人皆出席，歡迎遠道而來的種子教師。高醫並替索國醫護人員量身訂製符合當地的訓練課程，未來也將共同修訂照護標準、轉診準則、媽媽手冊及衛教單張，希望提升醫護人員專職技能，更將透過媽媽手冊及衛教文宣深入社區宣導，希望未來種子教師將臺灣照護經驗帶回索國，協助當地改善婦幼醫療品質，提升醫療衛生能量。

初次來臺的索國女醫師賀荳是位穆斯林，她開心表示，非常感謝高醫與國合會舉辦此培訓，讓他們期待學習更多新知與技能，日後複製高醫成功經驗返國能降低索國孕產婦感染率與嬰幼兒死亡率。而臺灣連日的梅雨季節，與東非長年氣候乾燥差異大，也讓他們感受到新奇的體驗。(記者 賴奕熏/高雄報導)