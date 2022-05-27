忘打卡不能扣薪！勞動部今天表示，勞動基準法是課予雇主記載勞工出勤紀錄的義務，為了完全法定義務，雇主可以要求勞工配合打卡，但如果勞工忘記打卡，但卻有提供勞務事實證明，雇主就不可以以上扣發勞工工資。

據統計，2021年全年違反勞動基準法第22條第2項（工資未全額給付）共有717件，罰鍰共1400萬餘元，常見樣態包括以未打卡為由扣發薪資、以「扣薪」懲處、未經協商減薪、勞工離職未結清工資、要求勞工回捐等情況。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，如民眾收到薪資單後發現因為不符合公司內部規定而被「罰錢」，事業單位可以與勞工約定應遵守的紀律、獎懲等規定，但應使勞工充分的瞭解其權利義務事項，並應避免濫用，且不得將「扣薪」作為懲處的手段。

王金蓉表示，如果雇主要調整工資的項目、發放標準、數額等，都必須與勞工重新協商合意，常有勞工申訴「雇主未經協商就減薪」、「擅自提高拿到業績獎金的門檻」等，若未經勞雇雙方協商同意，仍須按原約定的數額、發放標準給付；雇主也應在勞工離職時即結清工資，並按約定的發放方式給付勞工，最遲也應在原約定的工資給付日全額給付，才不會違反《勞動基準法》規定。

王金蓉提及，勞雇雙方不得約定事前拋棄工資請求的權利，如事前要求回捐等已違反《勞動基準法》的規定，雇主不可不慎。

勞動部提醒，雇主如有違反工資未全額給付規定，勞工可檢具相關事證，就近申訴，如經地方勞工行政主管機關查證屬實，將依法處2萬元以上100萬元以下罰鍰。