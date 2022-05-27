疫情延燒，軸承大廠瑞穎卻因打入美國電商龍頭亞馬遜物流設備商供應鏈體系，宅經濟發酵而受益，去年EPS為10.08元，27日股東會通過每股配發現金股利10.20元，創股利史上新高，會中全面改選五席董事及三席獨董，隨後董事會推舉董事長陳柏峰續任。瑞穎預期，今年營收成長不易，恐有衰退之虞，獲利卻因新台幣升值，不減反增。

瑞穎2019年起，營收連續三年創歷史新高，2020起連續兩年賺逾1個資本額，2021年EPS從2020年11.1元降至10.08元。瑞穎表示，去年營收成長21.7％，獲利年減5.62％，主因是新台幣兌美元匯率從年初28.47元升值到年底27.72元，升幅2.63％，全年匯損新台幣2,112.8萬元；加上去年原材料漲幅達40％，海運價格翻倍成長3～8倍所致。

瑞穎27日股東會通過去年財報及營業報告書，以及每股配發現金股利10.2元等議案外，將全面改選董事及獨董。瑞穎表示，瑞穎原本有七席董事及獨董、三席監察人，今年股東會取消監察人，新增一席獨董，獨董由二席增加至三席，董事由五席增加至八席。一如原本規劃，陳柏峰、陳柏雲、陳正賢、陳詩文、洪明聰、陳碧祥、楊雅雯及黃賢聰等八人出任董事，洪皓成、劉彥廷及藍建發三人出任獨董。

瑞穎表示，瑞穎與客戶交易條件改變，從原本CIF改為FOB報價，售價不再涵蓋運費及保險，營收會減少，其次是塞港問題，造成客戶無法掌控貨物交期及採購利益遭高運費吃掉，有能力自行生產的大客戶抽回訂單，致使訂單流失，不過4、5月全球運費已有緩降的趨勢，屆時此利益回饋給客戶，恢復採購利潤，訂單可望慢慢回流，下半年營收有機會逐漸回升，不過今年營收無法再成長，恐有衰退。

不過今年新台幣兌美元匯率貶值，第一季認列匯兌收益0.28億餘元，是首季營收衰退，獲利卻逆向成長的主因，全年獲利有機會不減反增。