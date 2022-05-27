有的人談感情是以走入禮堂為最終目標，卻總是欠缺臨門一腳，但當婚運來臨時，一切不需費力自然水到渠成，擋都擋不住。關於姻緣，今年你是否能修成正果、順利遇上理想另一半呢？今天艾菲爾老師就要從生命靈數的角度來分析，流年靈數為4、6、3、9的人，今年有很高的機會閃婚。

算法：將你的陽曆生日數以及「2」、「0」、「2」、「2」這四個數字相加到個位數。

範例：阿國的陽曆生日是11月9號，再加上2、0、2、2，為1+1+9+2+0+2+2=17，再加到個位數1+7=8，得到的流年生命靈數為8。

流年生日靈數0：代表你沒有加到只剩個位數，例如：10=1+0=1。20=2+0=2。

▍流年靈數4

今年是流年靈數4者桃花盛開的一年，尤其下半年桃花運爆棚，出現許多擺明要追求你的人或是聊得來的對象，有不少個是你的理想型，擺脫苦等桃花上門的窘境。如果對方的攻勢太過猛烈，千萬別被嚇到，不妨敞開心胸、順其自然的互動，你會發現你的正緣桃花就在燈火闌珊處。有伴的你，若是動了想婚的念頭，可以主動向伴侶出擊，特別是6/21夏至前後，你會在此時做出人生中的重大決策，也許進入決定進入婚姻或是準備懷孕。

▍流年靈數6

2022年流年靈數6的愛情運是被上天祝福的，你牢牢的掌握住愛情主導權，更能好好的享受戀愛與婚姻中的甜蜜好運。今年只要你願意點頭，基本上想要脫單或閃婚都不會太難。特別是9/23秋分左右，你容易遇見一個願意包容你丶懂的傾聽你的人，也許他不擅長花言巧語，但卻願意默默的守護你，可說是典型的忠犬型人物了。靈數6在今年大有閃婚機會，因為你也不想要錯過這麼好的他。

▍流年靈數3

對流年靈數3而言，其實今年一整年都是很容易遇到真愛，是你閃婚的大好時刻，特別是在端午節過後，你的愛情迎來好運跟喜悅，遇到的桃花都是理想的結婚對象，若有人幫忙牽線、邀請你參加聚會可別錯過，你有可能遇見尋覓了一輩子的人，像是注定要相識相愛、牽手一生的陷入愛河，你們的眼裡再也沒有別人，當彼此的感情濃到深處時，還有可能見完父母後直奔教堂閃婚。

▍流年靈數9

流年靈數9今年一定有喜事發生，特別是婚嫁方面的喜事。進入下半年的感情世界將出現轉變，你可能覺得前陣子生活缺乏愛情的點綴，有些生無可戀，要注意下半年會有不速之客闖進你的生活、綁架你的心，有可能是從前有話聊的舊識、閨蜜或親戚牽線介紹的對象，突然有個契機讓你們看對了眼，感情一髮不可收拾。有伴的你，與另一半認定彼此就是此生唯一，把握中秋前後的好日子，互相許下承諾，說不定能趕在2022結束前，邁向人生另一段旅程。