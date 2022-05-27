國內疫情好段時間都在每日數萬例確診人數，相對的也有越來越多康復的確診者，為了療癒出關的康復民眾這段日子隔離養病的鬱悶心情，南台灣的飯店業者紛紛祭出住宿方案。位於義大世界園區內的義大皇家酒店，即日起至6月30日止推出「無敵星星粗乃玩」住房專案，擁有無敵星星痊癒者本人出示數位新冠病毒健康證明或健保快易通APP中健康存摺記載已康復等相關證明，週日至週五入住豪華客房1晚，包含自助式早、晚餐2客僅4500元。

新冠肺炎爆發以來，今年一月至今已有一百多萬人確診，近期雖有不少人已治療康復，仍可能因旁人眼光或自身確診感到鬱卒，高雄義大皇家酒店即日起至6月30日，特別推出「無敵星星粗乃玩」1泊2食優惠專案，邀請痊癒者於週日至週五期間來飯店度假，只要4500元的優惠即可入住原價1萬多元的豪華客房1晚，若有家人同行，每加1位大人也只要再加價1500元，能同時享用早、晚餐，並升等至有2張中床的雅緻家庭房，另外，飯店內有內戶外戲水池、室內水療館、三溫暖與健身房等上千坪的休閒設施，讓痊癒者好好解壓。（6月3日端午節不適用）

義大皇家酒店星亞自助餐廳匯集各式美食。（義大皇家酒店提供）

「無敵星星粗乃玩」專案除了入住舒適的客房，更提供自助式早餐與晚餐2客，讓痊癒者在用餐氣氛佳的星亞自助餐廳內，品嘗主廚精心調理的各國風味美食，還有飯店自助餐必備的新鮮蝦貝海鮮與生魚片、肉嫩湯鮮極的人氣牛肉湯或現切頂級爐烤牛排等琳瑯滿目的頂級料理。

為促進觀光，臺南市長黃偉哲與觀光旅遊局推出「復原者聯盟」台南觀光優惠方案，邀請全國康復者到台南旅遊，台南大員皇冠假日酒店也響應活動，推出超值優惠方案，5月27日起至6月30日出示健康存摺確診後15天的康復者，入住飯店指定住房專案就送500元餐飲抵用券，房客可在入住期間在飯店內餐廳包括元素、煉.瓦、彩豐樓、289吧以及客房餐飲使用，皆享消費500元起全額折抵。

台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳也推出康復者優惠。（台南大員皇冠假日酒店提供）

此外，台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳也於週五至週日晚餐時段、週六至週日午餐時段，讓康復者享有4人同行1人免費之優惠；彩豐樓粵式中餐廳與煉.瓦日本特色餐廳則享用餐85折優惠。