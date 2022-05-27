外送人員一直都是消費者的好幫手，不管是大雨中幫民眾送上美食，或是疫情間仍為隔離人士外送餐點或日用品，都是倚靠外送人員為消費者服務，而兩大外送平台也宣布，將為外送夥伴提供緩助，foodpanda就領先業界，首推外送夥伴「健康守護」計畫，規劃北、中、南城市巡迴健檢以及全台健檢補助，而Uber暨合作計程車車隊及Uber Eats則宣布推出針對COVID-19確診，且需隔離的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴一次性經濟援助計畫。

foodpanda自4月起已正式啟動「溫暖你心」援助計畫，撥款超過百萬分別成立「獎助學金」與「急難救助金」兩大專案。（foodpanda提供）

foodpanda現已有為外送夥伴提供團體意外險與道路駕訓課程，而今年再投入超過600萬元，首度推動外送夥伴「健康守護」計畫，規劃了台北、桃園、台中、高雄四城市推出健檢巡迴專車，同步推出「全台千人健檢」專案全台健檢補助，城市巡迴專車未到之處則有到院健檢補助，只要到全台各縣市之指定配合醫院，即享同樣規格的健康檢查。foodpanda更同時延伸溫暖至外送夥伴的家庭，自4月起已正式啟動「溫暖你心」援助計畫，撥款超過百萬分別成立「獎助學金」與「急難救助金」兩大專案，提供符合條件且有需要的外送夥伴進行申請。

Uber暨合作計程車車隊及Uber Eats則宣布推出針對COVID-19確診，且需隔離的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴一次性經濟援助計畫。（Uber 提供）

Uber暨合作計程車車隊及Uber Eats就預計投入總金額達1500萬，以援助在疫情嚴峻期間，仍持續選擇上線服務社會大眾的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴，提供額外社會的支持，於5、6月期間，因新冠病毒肺炎確診，且需居家照護或於集中檢疫所、醫療院所，配合政府指示進行隔離之合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴，於確診日期前30日內完成至少一趟由合作車隊派遣之行程服務的合作車隊職業駕駛，將可獲得一次性5000元的經濟援助，另外還有一次性3000元的援助，於確診日期前30日內完成了100趟訂單的外送合作夥伴即可透過App的「幫助」申請。