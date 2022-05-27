法務部調查局27日公布新派外勤處站副主任名單，共有北市調查處松山調查站副主任葉亞欣、宜蘭縣調查站副主任羅益培27人，27人均於6月1日上任。
27名新任副主任名單如下：
一、台北市調查處政經調查站財經組長葉亞欣調派台北市調查處松山調查站副主任。
二、台中市調查處機動站肅防一組組長陳益亭調派台北市調查處中正調查站副主任。
三、局本部國際事務處調查專員張文俊調升台北市調查處中正調查站副主任。
四、新竹縣調查站秘書張昱鑫調派新北市調查處重新調查站副主任。
五、北機站秘書簡忠如調派新北市調查處新店調查站副主任。
六、嘉義市調查站秘書郭炯良調派台南市調查處機動站副主任。
七、高雄市調查處鳳山調查站鳳山組長林志賢調派高雄市調查處左楠調查站副主任。
八、屏東縣調查站秘書林逸彬調派高雄市調查處岡山調查站副主任。
九、高雄市調查處苓雅調查站鹽埕組長李政哲調派高雄市調查處苓雅調查站副主任。
十、南投縣調查站濁水溪組長簡宇蔚調派航業調查處台中調查站副主任。
十一、台北市調查處外事調查站亞太組長羅益培調派宜蘭縣調查站副主任。
十二、新竹市調查站秘書陳慶星調派新竹市調查站副主任。
十三、台北市調查處機動站肅防三組組長周加宗調派新竹市調查站副主任。
十四、南投縣調查站秘書陳建發調派新竹縣調查站副主任。
十五、南投縣調查站肅防組長楊懿如調派苗栗縣調查站副主任。
十六、苗栗縣調查站調查專員林岱玉調派苗栗縣調查站副主任。
十七、彰化縣調查站秘書汪楨喜調派南投縣調查站副主任。
十八、嘉義縣調查站秘書吳文琦調派南投縣調查站副主任。
十九、雲林縣調查站秘書林俊雄調派雲林縣調查站副主任。
廿、雲林縣調查站調查專員黃清輝調升花蓮縣調查站副主任。
廿一、南機站秘書林展慶調派澎湖縣調查站副主任。
廿二、新北市調查處新店調查站北海組長蘇俊匡調派馬祖調查站副主任。
廿三、中機動站秘書林進宏調派中機站副主任。
廿四、航業調查處高雄調查站港關組長林枝明調派東機站副主任。
廿五、國家安全維護工作站秘書鄧泉宏調派國家安全維護工作站副主任。
廿六、基隆市調查站秘書張家銘調派資安工作站副主任。
廿七、保防處調查專員陳寶華調法務部辦事副主任。
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