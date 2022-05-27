詹昀軒（前）、陳美聿在苗栗陶磁博物館聯手展出陶藝織品作品，展場都由兩人規畫設計。（謝明俊攝）

同樣畢業自台南藝術大學應美所的詹昀軒（右）、陳美聿在苗栗陶磁博物館聯手展出陶藝織品作品。（謝明俊攝）

同樣畢業自台南藝術大學應美所的詹昀軒（前）、陳美聿在苗栗陶磁博物館聯手展出陶藝織品作品。（謝明俊攝）

新創陶藝家詹昀軒、陳美聿在苗栗陶磁博物館聯手展出陶藝織品作品，展場由2人自行規畫設計。（謝明俊攝）

苗栗縣「壹、參、柒製造社」集合各行各業，發展在地青年文創產業。（謝明俊攝）

苗栗縣府全力推動在地青年文創產業，縣府參議黃智群到場致意。（謝明俊攝）

2個畢業自南藝大應美所的同學詹昀軒、陳美聿，憑著對藝術的愛好，一起落腳苗栗成立工作室，摸索陶瓷與織品世界之美，從生活周邊的點滴匯聚成創作養分，由苗栗在地青年成立的「壹參柒製造社」為這2人媒合在苗栗陶磁博物館出展，27日起開展，歡迎民眾一同來鼓勵青年草地創作，讓苗栗邁向青年文創之城。

陳美聿來自新北市，大學時就讀美術本科，一度在國小任教，但因無法滿足自己創作念想，毅然辭去教職後投入織品藝術創作，並考進台南藝術大學應用美術研究所深造，恰巧與來自苗栗的詹昀軒同班，2人成了同窗密友，一同在藝術世界裡闖蕩。

一群對地方文創產業有自己看法的青年，共同創立了「壹、參、柒製造社」，社名「壹、參、柒」是由客家話「很有趣」的諧音而來，會員從事各行各業，成立宗旨就是積極參與各種社區營造、活動推展及文創產業發展，讓社友們都能在自己故鄉創業生根，不用再成為外漂族。

詹昀軒、陳美聿研究所畢業後，一同來到詹昀軒的故鄉苗栗落腳，在造橋成立個人工作室，並加入「壹、參、柒製造社」，專攻苗栗最為興盛的陶藝，以及陳美聿本身最專精的織品等文創作品，陸續到台北參加多次展覽，獲得許多正面迴響。

苗栗縣政府文觀局向來積極與回鄉青年文創者接軌，透過公部門的資源提供青創工作者能有發揮的空間，在「壹、參、柒製造社」會長徐永銓的媒合下，文觀局提供苗栗縣陶藝博物館的空間，為詹昀軒、陳美聿舉辦雙人聯展，訂名為「緩 緩山 陶瓷創作展」展出2人陶藝織品作品。

詹、陳2人親自設計布置展場，以懸垂的織品間雜著網狀陶磁裝飾，形成飄逸空靈的空間表現，來襯託陶磁的樸實。並以生活周邊隨手可得的孢子生態幻成陶藝實品，呈現鄉野林間的真實生態。展場並準備讓參觀民眾DIY一同捏製陶山，並在展場內一同展出，讓民眾更有參與感。

27日展期首日，苗栗縣政府參議黃智群到場主持開展儀式，替年青文創工作者們打氣，縣府並將盡最大能量，來全力協助青年文創發展。