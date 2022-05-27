兒童輝瑞BNT疫苗開打2天，各醫療院所預約名額搶破頭。中央流行疫情指揮官陳時中表示，昨天（26）國內疫苗接種共11萬5491人次，算是創下近來新高，其中有5到11歲的兒童輝瑞BNT疫苗就打了4萬6000多。

指揮中心統計，目前國內第1劑涵蓋率87.45％，第2劑81.61％，第3劑64.9％。陳時中表示，這和國際相比算是很高了，但是要讓疫情守得更好，打得越高越好，近來很多中重症個案沒打疫苗的比例高很多，呼籲國人盡快打好打滿，這是抗疫裡面最重要的一件事。

輝瑞BNT兒童疫苗25日才開打，卻傳出基隆一名7歲兒童，早在23日就遭誤接種成人劑量的BNT疫苗。指揮中心發言人莊人祥證實，該診所於5月23日誤將成人劑型疫苗接種於一名7歲兒童，發現後立刻通報衛生局，目前小朋友狀況穩定。

莊人祥說明，依照過去類似經驗，將持續觀察小朋友狀況，也將和專家討論；由於劑量已足夠，不需要再補打第2劑。

至於為何該童在23日就遭誤接種，時間點比中央兒童輝瑞疫苗開打更早？莊人祥表示，還要請衛生局再調查。