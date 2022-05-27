南韓人氣Youtuber李根大尉，過去曾是海軍特戰隊(UDT)一員，經常在網路上分享軍事相關資訊，頻道擁有近80萬的超高追蹤數，烏俄戰爭開打後，他不顧南韓政府反對加入軍隊，之後就頻傳戰死謠言，不過隨即被他家人否認，他接受韓媒訪問，表示自己還在烏克蘭戰鬥，出發前抱著可能戰死的覺悟，只買了單程機票。不過由於受傷無法繼續作戰，李根已返回南韓治療，抵達韓國後遭到警方約談限制出境。

南韓網紅「李根大尉」得知烏俄戰爭後，以自願軍的身分前往烏克蘭，協助烏克蘭的人民作戰，烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）在Instagram發文表示，李根在戰場上受傷，當下有接受烏克蘭軍隊醫療救助，不過還是決定讓他返回南韓，接受康復治療，同時預告他將很快恢復服役，讓網友推測李根回南韓治療康復後又會飛往烏克蘭打仗，最後更感謝李根這段時間的付出「感謝您的服役，我們期待您重返我們的行列」

綜合韓媒報導，李根昨（26日）從波蘭華沙機場出發後，於今（27日）抵達韓國仁川機場，他接受記者訪問表示自己的膝蓋十字韌帶斷裂，在烏克蘭有初步就醫，回韓國接受後續治療；李根同時透露自己還有返回烏克蘭的打算，由於戰爭還未結束，還有許多事情必須處理。自從俄羅斯入侵烏克蘭後，南韓政府將烏克藍列為旅行禁止國，無端前往當地者等同違反護照法，護照處以吊銷，還必須面臨1年有期徒刑和1千萬韓元（約23萬台幣）罰金。

李根抵達韓國後，警方派人前往機場，與他進行約談動作，並立刻辦理禁止李根出境的流程，首爾警察廳表示會考慮李根的傷勢和狀況決定調查日期。