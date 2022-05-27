根據《星報》（TheStar）星報報導，住在馬來西亞士拉央28歲男子薩布里（Sabri Tazali）在家中上大號時愜意的在玩手遊，不料下秒突然感覺劇痛，回頭一看才發現是一條蟒蛇咬住了他的屁股。

當薩布里發現被蟒蛇咬住屁股後，他當下一把跩下蟒蛇，並衝出浴室去就醫，衝出廁所時還把門弄壞。所幸咬他的蟒蛇並沒有毒性，所以他注射了破傷風就出院，當地的消防隊與救援部門也把蟒蛇帶走。

Dua bulan lepas bontot aku kena gigit dengan ular time aku berak. Ular tu keluar dari lubang jamban. Nasib dia tak gigit telur aku. pic.twitter.com/ABDjDkSe2Q — Sabri Bey (@sabritazali) May 22, 2022

他告訴《星報》表示，他對這件事感到非常震驚，且讓他留下心理陰影；在他被咬的兩周期間他都不敢在家上廁所，都去附近的清真寺借廁所。甚至在被咬兩周後，他還在他其中一邊的屁股發現「蛇牙」，現已至醫院拔除。

事實上，蛇爬進廁所的事件並不少見，2016年澳洲昆士蘭野生動物解決單位（Queensland Wildlife Solutions）的捕蛇者雅各（Geoff Jacobs）就曾表示，「全世界的老鼠都會跑進下水道，蛇也會因追蹤獵物而闖入人類廁所！」