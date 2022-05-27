雲朗觀光集團旗下雲品(2748)今（27）日召開股東常會，通過2021年財報、虧損撥補案及資本公積發放案，決議以資本公積配息0.5元。展望後市，雲品坦言疫情升溫使第二季營運可能轉虧，希望疫情能在5、6月達高峰後緩步下降，如此可期待第四季恢復較正常狀態。

雲品受疫情三級警戒影響，旗下酒店配合防疫自主休館近3個月、宴會及外燴等活動遞延或取消，使2021年合併營收14.5億元、年減20.87％，為近5年低點，營業虧損0.54億元，稅後虧損0.29億元、每股虧損0.38元，為歷年新低。

雲品2022年首季受惠國旅與宴會內需市場復甦，稅後淨利0.67億元，季減5.61％、年增達1.45倍，改寫同期次高，每股盈餘0.75元。前4月合併營收6.8億元、年增6.85％，為僅次於2019年的同期次高。

雲品董事長盛治仁表示，首季整體營運表現理想，惟4月起受國內疫情升溫影響，約半數消費者謹慎因應、停止出外旅遊及至餐廳內用消費，保守預估第二季營收至少將季減3成，若有業者季減達5、6成也不意外，坦言本季營運很可能回到去年三級警戒時的虧損狀態。

針對疫情對住房的影響程度，盛治仁指出延後或取消訂房以團體為主、約占6成，主因團體活動主辦單位需擔負較大責任，因此大多因應採取延期方式，甚至有少數幾團取消，逾7成的一般個人及散客訂房仍按原計畫進行。

展望後市，盛治仁認為疫情仍是最重要關鍵，希望指揮中心對疫情的預估準確，在5、6月達到高峰高原期後緩步下降。若按此趨勢發展，則能期待第四季可以恢復較正常狀態。整體而言，只要疫情不再造成長遠影響，下半年觀光產業景氣仍有機會慢慢恢復。

盛治仁指出，目前海外國際觀光業已明顯復甦，如母公司雲朗在義大利的酒店，今年4、5月住房表現甚至比2019年還亮眼，可見歐洲國家已開始逐漸走出疫情陰霾。期待台灣經過疫情高峰高原期後能盡快解封邊境，讓觀光產業能盡快復甦，回到2019年時狀態。