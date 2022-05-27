沈文程今出席臺東縣長青嘉年華系列活動「倚盃氣來唱歌」揭幕記者會。（臺東縣政府社會處提供）

沈文程今出席臺東縣長青嘉年華系列活動「倚盃氣來唱歌」揭幕記者會。（臺東縣政府社會處提供）

沈文程為關懷長青族，今（27日）下午出席臺東縣長青嘉年華系列活動「倚盃氣來唱歌」揭幕記者會，其中將於8月23、24日登場的「傳世金曲演唱會」超強卡司雲集，特別邀請沈文程、向蕙玲、施文彬、李翊君、潘越雲及翁立友助陣，沈文程榮幸表示：「臺東歌唱風氣很盛行，而且很多部落的長者都很會唱歌，去年出席演唱會時有特別教這些長輩們歌唱及挑歌技巧，他們也常選我的歌參加比賽。」沈文程更透露自己國小五年級就曾參加過花東區歌唱比賽拿了冠軍，笑說：「臺東人真的很愛唱歌。」

難得返鄉工作的沈文程除了參加記者會，特別提早一天回臺東進行3天2夜的釣魚之旅，自曝私藏的臺東釣魚秘境「C灣」，笑說：「先前幫《寶島一樣大》出外景，只要來臺東這邊拍，收視率都第一名。」除了把釣魚興趣當成日常，愛唱歌的沈文程至今仍保持寫歌習慣，車上總隨身帶著釣竿及三把吉他的他自曝這十幾年來都過著「釣唱人生」，走到哪哪裡就釣到哪裡、也唱到哪裡，透露：「我記得我60歲生日那年自己在坪林溪邊釣魚，後來看到彩虹出現，突然有靈感就寫出了一首歌。」

沈文程將於六月初迎來67歲生日，仍有發片夢想的他表示：「我60歲生日當天寫的這首〈最後一道彩虹〉，轉眼間過了快7年，仍還沒有機會發，不過我仍常想起我在寫這首歌時的初心，期許自己仍要像這道彩虹一樣時時抱隨希望跟夢想，更鼓勵自己要一直寫歌，就算現在沒有機會發，總有一天機會來了，就有東西可以拿出來，養兵千日用在一時。」提醒自己永遠保持愛音樂初心，並以身為臺東人為榮：「台東是我音樂的搖籃，我保有像台東溪水一樣乾淨的心。」

問沈文程今年67歲生日如何度過？自曝年過60就熱衷「減法生活」的他透露自己其實60歲後就不過生日，笑說：「過一天就少活一天！還是把握每一天在世的日子，好好過生活最重要。」 最近疫情嚴峻，沈文程光是5、6月就多達10個活動被取消，錄影也都遇到停棚延期，生活步調因此變慢，「疫情嚴重，剛好趁此時間來養生作息，對於防疫也特別小心，畢竟我是靠唱歌『吃飯』，還是避免染疫傷到喉嚨及肺活量」。