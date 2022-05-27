台中市副市長令狐榮達27日日下午在防疫記者會表示，針對兒童BNT疫苗施打，有許多家長很心急，表示醫療院所預約額滿，很怕打不到，提醒家長，針對5至11歲的兒童BNT疫苗注射，已經登記校園施打者也呼籲國小家長盡量安排在學校施打，留意校園施打的日程。

令狐榮達表示，市長盧秀燕已強調，會持續跟中央爭取疫苗，中央會再分配1.2萬劑疫苗給台中，盧秀燕今日在議會備詢時已宣布，5月30日至6月2日將再加開4天醫療院所預約施打，對象是2015年9月1日至2017年6月2日出生的兒童，滿5足歲者也就是學齡前的幼兒。

令狐榮達說，國小生登記到醫療院所施打者，請依照預約時間打，若沒預約到，可返回學校施打，或者等6月初新一波疫苗抵達，市府再安排醫療院所開放預約施打；台中會持續爭取兒童BNT疫苗，預計6月初會再到疫苗，屆時會再分配給醫療院所與校園，目標讓全市想施打兒童BNT疫苗者都能接種到。

台中市府27日宣布針對2至12歲的台中幼童及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，將分成四大管道發放，2至3歲幼童由居家保母、托嬰中心轉交家長；幼兒園、國小由園方、校方通知家長領取，或恢復實體課程後領取；自行照顧者由民政局各里辦公室通知家長領取；和平區居民由民政局、區公所進行相關作業，預計30日起啟動發放。