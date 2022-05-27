影》前國代高正治醫師染疫辭世 原民會頒1等原住民專業獎章

前國代高正治醫師辭世，各界緬懷，原民會頒贈一等原住民專業獎章。（蔡旻妤攝）

前國代高正治醫師辭世，各界緬懷，原民會頒贈一等原住民專業獎章。（蔡旻妤攝）

前國代高正治醫師辭世，各界緬懷，原民會頒贈一等原住民專業獎章。（蔡旻妤攝）

台東縣金峰鄉正興村部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師17日染疫確診過世，27日舉行告別式。他生前是「山胞」正名為「原住民」的推手，原民會主委夷將．拔路兒頒贈1等原住民專業獎章，以表揚他在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻。

夷將致詞時表示，1994年國民大會表決原住民族正名案時，第1次表決未達修憲門檻，在功敗垂成之際，時任國代並長期支持原住民族運動的高正治醫師，旋上發言台要求重新表決，才以1票之些微幅度驚險通過修憲門檻，憲法中的「山胞」才正式修正為「原住民」，高正治在國大議場的臨門一腳，是原住民族正名成功不可或缺的重要因素。

高正治擔任國代、部落領袖及金峰、海端、蘭嶼鄉衛生所主任期間，解決部落醫療資源，替原民發聲不遺餘力，中央、地方立委及民代皆到場，台東新興、正興、賓茂、太麻里村、達魯瑪克部落，及屏東來義、霧台、好茶等各部落領袖及家族不分族別，共百餘人到場緬懷，場面盛大。

夷將表示，高正治醫師長年擔任金峰鄉衛生所主任，解決部落醫療資源短缺問題，長期貢獻於原住民族地區醫療服務，關注醫療服務中文化敏感度議題。此外，也多次率原住民族醫療人員參與國際交流，對原住民族健康權益爭取實有重要貢獻。 原民會對高正治醫師的辭世深感哀悼惋惜，也對高正治醫師的家屬表達深刻哀悼，並對高醫師致力促進原住民族權利表達崇高敬意。