根據最新公布的產業調查報告，與去年相比，中國、歐洲和美國的汽車銷量仍顯得低迷不振，凸顯出半導體短缺和中國強硬的防疫封控措施對全球汽車市場造成的衝擊。

中國乘用車協會公布，5月1日～22日中國零售汽車銷量較4月同期增長34%，但仍較去年同期下滑16%，該協會呼籲政府對汽車產業提供更多支持。

消息人士透露特斯拉上海廠已在周四恢復兩班制，目標是每日生產2,600輛電動車。特斯拉未回應媒體置評請求。

在歐洲，汽車產業諮詢公司JATO Dynamics公布4月新車銷量減少20%，許多汽車製造商在面臨供應鏈緊缺時列為優先生產選項的電動車銷量也下滑1.4%。這主要因為插電式混合動力電動車的銷量大減15%。對於此種混合動力車的環保認證，歐洲監管機關的審查越來越嚴格。

根據美國汽車研究公司J.D. Power和LMC Automotive出具的報告，美國5月新車銷量較去年同期減少20.9%。由於被壓抑已久的需求在解封後瞬間釋放，去年美國汽車銷售大幅成長。

中國第一季汽車銷量較去年同期成長0.2%。相較之下，歐洲今年初以來的汽車銷量減少13%，並創下1991年以來的次低記錄。