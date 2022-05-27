連日大雨造成桃園市觀音地區部分道路積水，導致路過的車輛拋錨動彈不得，甚至有駕駛來不及離開受困車內，大園警方獲報後立即到場管制交通，並與消防人員一同涉水將受困的民眾救出，所幸民眾僅受到驚嚇並無大礙。

台61平面道遭淹沒，一台車輛險遭淹沒，警消用救生圈救出差點滅頂女駕駛。(大園分局提供)

台61平面道遭淹沒，一台車輛險遭淹沒，警消用救生圈救出差點滅頂女駕駛。(大園分局提供)

大園分局指出，草漯派出所於26日19時許接獲民眾報案，在台61線北上平面道路與忠孝路口有積水情形，且有車輛受困其中，警員蕭凱、林奕宏獲報後趕往現場，發現該處水深及腰，便立即以三角錐及布條封鎖現場實施交通管制，以免車輛誤闖。

台61平面道遭淹沒，一台車輛險遭淹沒，警消用救生圈救出差點滅頂女駕駛。(大園分局提供)

台61平面道遭淹沒，一台車輛險遭淹沒，警消用救生圈救出差點滅頂女駕駛。(大園分局提供)

員警隨後涉水在現場巡視，確認受困車輛的位置，發現共有3台車輛拋錨無法動彈，其中兩名駕駛及時逃出，在高架橋下等待救援，另一名女駕駛則因來不及離開受困車內，員警趕緊通知消防人員前來，合力將受困的女駕駛救出，所幸3名駕駛僅受到驚嚇，沒有發生其他意外。

受困的駕駛們表示，當時因天色昏暗、雨勢滂沱看不清楚路況，原本以為只是路面小積水，沒想到越開積水越深，車輛因此拋錨動彈不得，拖吊車也無法進入救援，他們只能在原地報警求助，所幸員警及消防人員即時到場協助，才讓他們能夠順利脫困平安返家，非常感謝警、消的幫忙。